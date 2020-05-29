Talas'ta cuma hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Talas Belediyesi, 29 Mayıs'tan itibaren yeniden kılınmaya başlanacak olan Cuma Namazı öncesi, namaz için belirlenen alanlarda düzenleme ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.



Covid-19 salgınının başladığı günden bu yana temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız yerine getiren Talas Belediyesi, Cuma namazının yeniden eda edilecek olmasının ardından, namaz kılınacak alanlarda da hijyen çalışmalarına hız verdi. Cuma namazı için belirlenen okul, ve cami bahçesi ile parklarda bir yandan fiziki düzenlemeler bir yandan da temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.



Bu kapsamda toplamda 39 noktada temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapılırken namaz sırasında sosyal mesafenin korunması için de şahısların namaza duracağı alanlar çizgilerle belirlendi. Öte yandan Talas Belediyesi sosyal medya hesabından Cuma namazına gelecek vatandaşlara üç önemli hatırlatmada bulunuldu.



Mesajda, namaz kılınacak alanlarda çeşme ve şadırvanların kapalı olacağı ve bu nedenle abdestli gelinmesi uyarısı yapıldı. Bunun yanı sıra herkesin kendi seccadesini getirmesi de istenirken namaz esnasında sosyal mesafe kuralına uyulması da özellikle hatırlatıldı. - KAYSERİ