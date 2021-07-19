Talas'ta Cumartesi sinema pazar konser - Son Dakika

Talas Belediyesi, yaz organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz akşamların vazgeçilmezi haline gelen açık hava sineması etkinliklerinden sonra şimdi de Pazar Konserleriyle Talaslıların keyifli bir hafta sonu geçirmesi sağlanıyor.

Geçtiğimiz Pazar akşamı ilki gerçekleşen konserle Ahsen-Aksel ikilisi, Paraşüt İniş Alanında müzik dolu dakikalar yasattı. Her Pazar akşamı devam edecek olan konser etkinliklerinde her hafta farklı bir grup sahne alacak. Öte yandan açık hava sineması etkinliğinde ise Cumartesi günü 'Marslı' adlı bilim kurgu filmi ilgiyle izlendi. Aileleriyle ve arkadaşlarıyla konseri dinlemeye gelen vatandaşlar, sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel parçalara alkışları ve zaman zamanda telefon ışıklarıyla eşlik etti. Organizasyon ile ilgili düşüncelerini ifade eden vatandaşlar, belediye tarafından bu tür etkinliklerin yapılmasının son derece güzel olduğunu söyledi. Etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar sinema günleri ve konserlerle halkın daha mutlu bir hafta sonu geçirmesinin sağlandığını ve bu faaliyetlerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ettiklerini söyledi. - KAYSERİ