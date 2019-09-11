Son Dakika Haberleri: Talas'ta dev ekranda milli heyecan
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Talas'ta dev ekranda milli heyecan

1 saat önce

Talas Belediyesi düzenlediği organizasyonla dün akşamki milli coşkuyu dev ekrandan binlere yansıttı.

Talas'ta dev ekranda milli heyecan, System.String[]

Talas Belediyesi düzenlediği organizasyonla dün akşamki milli coşkuyu dev ekrandan binlere yansıttı.


Euro 2020 elemeleri H Grubunda mücadele eden milli takımımızın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşma Talaslılara, dev ekranda izlettirildi. Yamaç Paraşütü İniş Alanında kurulan dev ekranda milli heyecanı yaşayan kadın erkek, genç yaşlı vatandaşlar, çim üzerinde bir yandan maçı izlerken, bir yandan da farklı bir akşam yaşamanın keyfini yaşadı.


Milli takımın golleriyle sevince boğulan vatandaşlar, düzenlenen organizasyonla milli heyecanı bir arada yaşamaktan duydukları mutluluğu belirterek, "Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a bu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz. İnsanları bir araya getirerek, kardeşliği, birliği; Türkiyemizin vatanımızın, milletimizin güçlülüğünü gösterdiği için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
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