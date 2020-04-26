Talas'ta dört bir koldan yeşil alan çalışması - Son Dakika
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Talas'ta dört bir koldan yeşil alan çalışması

10 dakika önce

Talas Belediyesi, mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarına hız kazandırdı.

Talas'ta dört bir koldan yeşil alan çalışması, System.String[]

Talas Belediyesi, mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda bir yandan 15-20 yaşlarındaki ulu ağaçlarlar toprakla buluşturulurken bir yandan da çim, çiçek ve süs bitkisi ekimi gerçekleştiriliyor.


Konuyla ilgili bilgiler aktaran Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeşil alan ve ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Daha yeşil bir Talas için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Papatya, Karasu ve Akbülbül Caddelerine 15-20 yaşlarında ağaçlar dikiyoruz. Bununla birlikte park ve bahçelerimizle refüjlere çalı, süs bitkisi ve çiçek dikiyoruz. Ayrıca Ali Dağı 360 yürüyüş yolundaki şevlere (yol yamaçları) sulu tohumlama yöntemiyle çimlendirme yapıyoruz. Yeşilin her tonunun kendini gösterdiği bir Talas için hizmet üretmeye devam ediyoruz" dedi.


CADDELERE ULU AĞAÇLAR DİKİLİYOR


Talas Belediyesi tarafından sürdürülen ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları kapsamında Papatya, Karasu ve Akbülbül Caddelerine 15-20 yaşlarında ıhlamur, Londra çınarı, batı çınarı, ova akçaağaç, dağ akçaağaç, çiçekli dişbudak, süs elması, süs kirazı, huş v.s gibi ulu ağaçlar dikiliyor. Ayrıca aydınlatma direkleri ortaya alınıyor ve süs bitkileriyle birlikte estetik bir görünüm kazandırılıyor.


Bununla birlikte hem refüjlere hem de park ve bahçelere fidan, süs bitkisi ve çiçek dikimleri de devam ediyor. Toplam 202 çeşit bitki türünün toprakla buluşturulduğu çalışmalar kapsamında 15 bin adet yapraklı ve ibreli ağaç, 35 bin adet çalı grubu, 25 bin adet çok yıllık çiçek ve 60 bin adet de mevsimlik çiçeğin dikimi gerçekleştiriliyor.


ALİ DAĞI 360, SULU TOHUMLAMA YÖNTEMİYLE ÇİMLENDİRİLİYOR


Öte yandan Ali Dağı 360 yürüyüş yolundaki şevlere de sulu tohumlama (hydroseeding) ile çimlendirme yapılıyor. Ali Dağı 360 yürüyüş yolunun çıplak görünen şevlerine (yol yamaçları) toplam 20 bin m sulu tohumlama uygulaması yapılarak çimlendirme yapıldı.


SULU TOHUMLAMA NEDİR?


Sulu tohumlama, tohumun malç, gübre, doğaya zarar vermeyen yapıştırıcı ve toprak dostu çözüm ürünleriyle sulu tohumlama makinası tankının içerisinde karıştırılıp açık yatağa basınçla püskürtülerek toprak yüzeyinin tam kapsandığı teknolojik bir ekim yöntemi. Bu yöntem, erozyon önleyici bir tohumlama yöntemi olmasıyla da dikkat çekiyor. - KAYSERİ

Çocuk İzleme Merkezi, Talas Belediyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:13 Kaynak: İHA

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