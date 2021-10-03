Talas'ta Dünya Yaşlılar Günü'ne özel "Altın Sesler" konseri düzenlendi - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla "Altın Sesler" konseri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İhsan Menge'nin şefliğinde Nostalji Müzik Grubu tarafından Ali Dağı Paraşüt İniş Alanı'nda konser düzenlendi.

Etkinlik öncesi konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek başta yaşlılar olmak üzere herkese mutlu, hayırlı ve sağlıklı bir ömür geçirmeleri dileğinde bulundu.

Bir toplumda en önemli şeyin mutlu olmak olduğunu belirten Yalçın, "Bir belediye başkanının mutluluğu beldesinde yaşayanların mutluluğuyla başlıyor. Ben, sizleri mutlu görünce mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.