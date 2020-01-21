Talas'ta gece kar mesaisi - Son Dakika
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Talas'ta gece kar mesaisi

6 saat önce

Talas Belediyesi karla mücadele ekipleri etkisini artıran kar yağışıyla birlikte özellikle gece mesaisini ara vermeden sürdürüyor.

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Talas Belediyesi karla mücadele ekipleri etkisini artıran kar yağışıyla birlikte özellikle gece mesaisini ara vermeden sürdürüyor.


Talas Belediyesi soğuk ve kar yağışının etkili olduğu günlerde vatandaşların zorlu kış şartlarından etkilenmemeleri için çalışıyor. Ekipler, karla mücadelede 2 vardiya ve 4 grup halinde 24 saat boyunca çalışmalarına devam ediyor. 69 personelle yapılan çalışmalar, gece etkisini artıran kar yağışıyla birlikte Talas'ın özellikle yüksek kesimlerinde yoğunlaştı. Kırsalda kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği noktalarda ekipler, bir yandan kapanan yolları açık tutarken diğer yandan da buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor. Ulaşımın aksamaması için gece boyunca süren çalışmalar sonucu Talas'ta hem kırsal hem de merkezde kapalı yol bulunmuyor.


Aylar öncesinden kış hazırlıklarını tamamlayan Talas Belediyesi, 8 adet tuzlamalı bıçaklı kamyon, 9 adet kepçe, 3 adet greyder, 3 adet traktör ile vatandaşlara hizmet veriyor. Şimdiye kadar 500 tondan fazla tuz karla mücadelede kullanıldı.


Vatandaşlar olası bir aksaklık durumunda yardım almak için Talas Belediyesi'nin 'Alo 153' veya 437 00 55 numaralı telefonunu arayabilir. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
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