Talas'ta geliştirilen projeler zaman ve maliyetten tasarruf, verimde artış sağlıyor - Son Dakika

Talas'ta geliştirilen projeler zaman ve maliyetten tasarruf, verimde artış sağlıyor

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan gübre dağıtım makinesi Talas'ın kırsal mahallelerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Talas'ta geliştirilen projeler zaman ve maliyetten tasarruf, verimde artış sağlıyor, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan gübre dağıtım makinesi Talas'ın kırsal mahallelerinde hizmet vermeye devam ediyor. Sunulan bu hizmetle çiftçiler hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlıyor.

Göreve geldiği günden beri kırsal mahallelere yönelik hizmet ve yatırımlarıyla dikkat çeken Başkan Yalçın, bu kez de kompost gübre dağıtım römorkunu hizmete sundu. İlçe genelinde hizmet veren römork, Koçcağız Mahallesinde tarlaya gübre saçtı. 6 ton gübre taşıma kapasitesine sahip gübre dağıtım römorku çiftçilerden büyük takdir gördü.

Başta gübre dağıtım makinesi olmak üzere Talaslı çiftçilere yönelik hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Yardımcısı Koray Kök, sunulan hizmetlerle Talaslı üreticilerin desteklendiğinin altını çizdi ve yapılan projelerle verimlilik artırılırken maliyetin düşürüldüğünü ifade etti.

TARIM MAKİNELERİ ÇİFTÇİNİN HİZMETİNDE

Başkan Yalçın tarafından çiftçilere yönelik birçok hizmetin yapıldığını belirten Başkan Yardımcısı Kök, "Göreve geldiği andan itibaren, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve ana geçim kaynağı tarım olan vatandaşlarımıza verdiğimiz destekler sürmekte. Bu proje kapsamında önce hayvansal atıkları kompost gübre karıştırma makinesi ile harmanlıyoruz. Ardından da organik gübrelerimizi tarlalarımıza seriyoruz. Tarımla uğraşan çitçilerimize taş toplama makinası, anıza direkt ekim makinesi, kompost karıştırma makinesi ve gübre dağıtım römorklarıyla da desteklerimiz devam etmektedir. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da mobil koyun banyoluğu ve koyun kırkma makinesiyle desteklerimiz sürüyor. İnşallah bu makinelerle tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin verimlilikleri daha da artacaktır." dedi.

"BAŞKAN YALÇIN'I DAİMA YANIMIZDA HİSSEDİYORUZ"

Başkan Yalçın'ın kırsal mahallelere yaptığı hizmetlerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılık bulduğunun altını çizen Koçcağız Mahalle Muhtarı Mehmet Kütük de, Başkan Mustafa Yalçın'ı daima yanlarında hissettiklerini ve kırsal mahalleler için yeni projeler ürettiğini ifade etti.

Vatandaşların yapılan hizmetlerden memnun olduğuna dikkat çeken Kütük, şunları söyledi: " Gübre dağıtım makinesi, gübre karıştırma makinesi, koyun kırkma makinesi ve koyun yıkama banyoluğu gibi araçlarla bizlere destek veren sayın başkanımıza çok teşekkürler. Hizmetlerinden vatandaşlar ve biz çok memnunuz. Burada çiftçi kardeşlerimizin maliyetini aşağı çekmiş oluyoruz. Tekrardan başkanımıza teşekkür ediyorum."

ÇİFTÇİLERDEN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Koçcağızlı çiftçiler ise hem maliyetten hem de zamandan tasarruf sağladıklarını kaydederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Talas'ta geliştirilen projeler zaman ve maliyetten tasarruf, verimde artış sağlıyor
Talas'ta geliştirilen projeler zaman ve maliyetten tasarruf, verimde artış sağlıyor
Talas'ta geliştirilen projeler zaman ve maliyetten tasarruf, verimde artış sağlıyor

Talas Belediyesi, Tarım, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 10:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Talas'ta geliştirilen projeler zaman ve maliyetten tasarruf, verimde artış sağlıyor - Son Dakika

YORUMLAR (1)
  • Kayserili: talas belediye bşk tutturmuş kırsal kalkınma kardeşim vergiyi veren bizler kırsal bölgeden belediye ne gelir elde ediyor en yüksek emlak vergisi veren talas bahçeli evler hiç hizmet yok yollar yamalı asfalt birazda buralara baksın başkan Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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