Başkan Yalçın, kitap sohbetlerinde gençlerle buluştu - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Gençlerle Kitap Sohbetleri" programının ikincisinde genç okurlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Başkan Yalçın'ın yanı sıra eğitimci yazar Mehmet Torun, eğitimci yazar Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, emekli albay Nadir Çelik ve Talas İmar AŞ Genel Müdürü eğitimci yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı.

Programda Erhan Afyoncu'nun "Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri" isimli kitabı ele alındı.

Kitap sohbetleri programının her ay düzenleneceğini belirten Yalçın, bu programların amacının kitaplardan nasihat çıkartmak olduğunu kaydetti.

Konuşmacıların kitapta geçen konular üzerinde tahliller yaptığı programda, öğrenciler de söz alarak kitap, kütüphane, okuma, eğitim gibi çeşitli konularda düşüncelerini dile getirdi.

Programa katılanlara işlenen kitap hediye edildi.