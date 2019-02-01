Talas'ta Geri Dönüşüm Hamlesi Başlatıldı

Talas Belediyesi, ekonomiye katkı sağlamak ve üretim maliyetini düşürmek için başlattığı geri dönüşüm hamlesinde kamu kurum ve kuruluşlarına kutular dağıttı.

Talas Belediyesi, ekonomiye katkı sağlamak ve üretim maliyetini düşürmek için başlattığı geri dönüşüm hamlesinde kamu kurum ve kuruluşlarına kutular dağıttı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, geri dönüşümün ekonomik önemine değindi. Üretilen her ürünün bir maliyetinin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, bu ürünlerin yeniden değerlendirilmesiyle mali yönden fayda sağlandığını kaydetti.



Başkan Palancıoğlu, kalkınmada büyük önem arz eden ekonominin, geri dönüşüm ürünleriyle de ciddi maliyet kazancını sağlayacağını belirterek, "Kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıklar; yeniden değerlendirildiğinde ciddi kazanç sağlayan geri dönüşüm maddeleridir. Bizler bu maddeleri yeniden ekonomiye kazandırarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı 'sıfır atık' projesine destek vermeyi amaçladık" dedi.



Başkan Palancıoğlu, "Geri dönüşüm, geleceğimiz olan yavrularımızın daha güvenli ve temiz bir dünyada yaşamaları için önemli bir hizmet. Yeniden değerlendirilebilecek atıkları daha ilk adımda ayrıştırmak, dönüşümü de hızlandıracaktır. Bu kapsamda Talas'taki kamu kurum ve kuruluşlarına dönüşüm kutularını dağıttık. Vatandaşlarımızdan bu konuya hassasiyetle yaklaşıp, destek vermelerini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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