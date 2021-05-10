Talas'ta hem bahar temizliği hem bayram temizliği - Son Dakika

Talas Belediyesi, baharla birlikte ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirilen çalışmalar 'Talas Belediyesi, hem bahar hem de bayram temizliği' yapıyor şeklinde değerlendirildi.

Talas Belediyesi tarafından sürdürülen rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra ilçe genelinde başlatılan çalışmayla adeta köşe bucak 'bahar temizliği' yapılıyor.

Kurumuş ot ve ağaç dallarının toplanmasından hafriyatların kaldırılmasına, dezenfekte ve ilaçlama işlemlerinden kaldırımların yıkanmasına kadar pek çok iş aynı anda yürütülerek görüntü kirliliği adına ne varsa ortadan kaldırılıyor.

Hummalı çalışmalardan duydukları dile getiren vatandaşlar da 'Talas Belediyesi bayram öncesi güzel bir işe imza atıyor. Adeta hem bahar hem bayram temizliği yapıyor. Başkanımıza ve temizlik ekibine teşekkür ederiz' şeklinde konuştu. - KAYSERİ