Talas'ta her noktada temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon - Son Dakika

Yeni Tip Koronavirüs'e karşı önlemlerini artıran, ilçe genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi, halk sağlığı için bütün imkanlarını seferber ediyor.



Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederek, "Talas genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını zaten rutin olarak uzun zamandır yerine getiriyoruz. Camiler ve okullar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında düzenli olarak temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini yapıyoruz. Şimdi de koronavirüse karşı çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Askeri birliklerden kamu kurumları ve muhtarlıklara, eczanelerden camilere, PTT ve banka şubelerine kadar birçok ortak kullanım alanında periyodik olarak hijyen ve dezenfeksiyon yapıyoruz. İlçe genelinde temiz, hijyenik ve dezenfekte bir ortam sağlamak amacıyla tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.



Koronavirüse karşı 4 ekiple mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, vatandaşlara da çağrı da bulunarak, "Bizler belediyeler olarak hemşerilerimizin sağlığı için tüm tedbirleri aldık ve bunu sahaya yansıtıyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütüyor. Bunun yanında vatandaşlarımızdan da 'Evde Kal' çağrısına kulak vermelerini ve Yeni Tip Koronavirüs'ten korunmak amacıyla '14 Kural'a uymalarını istiyoruz." diye konuştu.



KÖŞE BUCAK TEMİZLENİYOR



Talas Belediyesi tarafından yürütülen koronavirüs çalışmaları kapsamında Kaymakamlık, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile sağlığı merkezleri, eczaneler, muhtarlıklar, PTT ve banka şubeleri ile resmi kurumların güvenlik noktalarında hijyen ve dezenfekte işlemleri yapılıyor. Bununla birlikte ilçe sınırlarındaki otobüs ve tramvay durakları, Talas Belediyesi otobüsleri, personel servisleri, ATM'ler, kart dolum noktaları, çocuk oyun alanları, umumi tuvaletler, sosyal tesisler ve camilerde periyodik olarak çalışmalara devam ediliyor.



Koronavirüse karşı her türlü tedbiri almaya devam eden Talas Belediyesi, koruyucu önlemler çerçevesinde personelin öğle yemeklerini hijyenik paketlerle odalara servis etmeye devam ediyor. - KAYSERİ