Son Dakika Haberleri: Talas'ta ihale komisyonu toplandı
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Talas'ta ihale komisyonu toplandı

1 saat önce

Talas Belediyesi'nde hizmetler ve yeni yatırım projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Talas'ta ihale komisyonu toplandı, System.String[]

Talas Belediyesi'nde hizmetler ve yeni yatırım projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kapsamda projelere kaynak sağlayacak, mülkiyeti belediyeye ait 6 taşınmazın satış ve kiralamasından 5 milyon 970 bin lira gelir elde edildi.

Meclis Salonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığındaki ihale komisyonunun gerçekleştirdiği ihaleler, açık artırma usulüyle yapıldı.

İhalelerin açılışında konuşan Başkan Yalçın, elde edilecek gelirlerin vatandaşa hizmet olarak geri döneceğini belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Biri haftaya bırakılan ihaleleri kazanan firmalar, komisyonun değerlendirmesinin ardından belli olacak.

Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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