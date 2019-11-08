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Talas'ta İkinci Antika Günleri Başlıyor

6 saat önce

Talas Belediyesi tarafından Kayseri'de ilk defa geçen ay düzenlenen Antika Günleri'nin ikincisi bu pazar yapılacak.

Talas'ta İkinci Antika Günleri Başlıyor, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından Kayseri'de ilk defa geçen ay düzenlenen Antika Günleri'nin ikincisi bu pazar yapılacak.


Tarihi "Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk" sloganıyla ilki düzenlenen Antika Günleri'nde şehir içinden ve yurt çapından çok sayıda antikacılar ile antika meraklıları buluşmuştu.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın '100 Ağartan Projeler' olarak açıkladığı seçim dönemi projelerinden olan 'Antika Günleri'ne ilgi büyüktü. Antikaya gönül veren yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen programın ardından her ayın ikinci pazar günü gerçekleştirilecek antika günlerinin ikincisine de yine çok sayıda katılımcının gelmesi bekleniyor.


İlk programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, antika severlerle antikacıları antika bir şehirde buluşturduklarını belirterek, Talas'ın tarihi günlerinden birini yaşadığını söylemişti.


Programa katılan tarihçiler ve antika meraklıları da Kayseri'de ilk defa böyle bir programın Talas'ta yapılmaya başlamasından duydukları mutluluğu ifade etmişti.


Antika Günleri 10 Kasım pazar gün boyu sürecek. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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