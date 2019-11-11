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Talas'ta ikinci antika günlerine yoğun ilgi

7 saat önce

Talas Belediyesi tarafından Kayseri'de ilk defa geçen ay başlatılan Antika Günleri'nin ikincisi gerçekleştirildi.

Talas'ta ikinci antika günlerine yoğun ilgi, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından Kayseri'de ilk defa geçen ay başlatılan Antika Günleri'nin ikincisi gerçekleştirildi. Tarihi Harman Meydanı'ndaki Antika Günleri'ne 7'den 70'e her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın '100 Ağartan Projeler' olarak açıkladığı seçim dönemi projelerinden olan 'Antika Günleri' geçen aydın ardından bu ayın da ikinci pazarı düzenlendi. Tarihi ilçenin tarihi mahallelerinden Harman'daki 'Antika Günleri'ne şehir içi ve dışından çok sayıda esnaf tezgah açtı. Vatandaşların ilgisinden memnun olan esnaf, "İlk defa burada tezgah açtık. Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah bu kültürü sonsuza kadar Talas'ta yaşatırız. Çok güzeldi, harikaydı. Halkın yoğun katılımıyla güzel bir gün geçirdik" ifadelerini kullandı.


Tarihi Talas'taki 'Antika Günleri'ne gelen vatandaşlar ise, "İlk kez geliyorum. Çok beğendim. Eskileri yad ettik. Eski ne varsa radyolardan paralarımıza kadar her şeyi görmekten çok mutlu oldum. Bunu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Burada çocukluğumuzu gördük. Devam etmeli. Kayseri için de güzel olacağını düşünüyorum. Çocuğuma geçmişimizi anlatma fırsatı buldum" şeklinde görüşlerini bildirdi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
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