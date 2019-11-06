Son Dakika Haberleri: Talas'ta iş sağlığı ve güvenliği üst seviyede
Son Dakika Güncel Talas'ta iş sağlığı ve güvenliği üst seviyede

Talas'ta iş sağlığı ve güvenliği üst seviyede

7 saat önce

Talas Belediyesinde iş sağlığı ve güvenliği üst seviyede tutulmaya devam ediyor.

Talas'ta iş sağlığı ve güvenliği üst seviyede, System.String[]

Talas Belediyesinde iş sağlığı ve güvenliği üst seviyede tutulmaya devam ediyor. Bu kapsamda başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İlker Sülev, amaçlarının tehditleri ortadan kaldırarak güvenli şekilde çalışma ortamına devam etmek olduğunu söyledi.


Meclis salonunda İlker Sülev başkanlığındaki toplantıda, Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde (OSGB) farklı alanda çalışan 7 ayrı uzman tarafından genel değerlendirme yapıldı. Teknik ve hukuki alanlarda dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulan toplantıya başkan yardımcıları, birim müdürleri, Başarı OSGB ve Erciyes Kapadokya OSGB'den uzmanlar da katıldı. Üroloji ve ortopedi gibi alanlarda uzman doktorların da yer aldığı toplantıda, çalışanların güvenli bir şekilde iş yapabilmeleri için gerekli ekipman ve yöntemlerin neler olması gerektiğiyle ilgili bilgiler de verildi. Talas Belediyesi'nin iş sağlığı ve güvenliği konularında önemle üzerinde durduğunu belirten Başkan Yardımcı İlker Sülev, "Belediyemizin kendi OSGB firması var, bir de İMAR A.Ş. ile çalışan iş güvenliği firması var. Bu bize bir farklılık katıyor. Oda şudur; biz iki farklı alanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda denetlenmiş oluyoruz." dedi.


Toplantıda konuşan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Funda Kaya ise, izlenecek yol ve uygulamalarla ilgili bilgiler vererek, "İşverenler, hizmet aldığı OSGB'ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlü. Sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz. Tespit ettiğiniz tespitleri bizlerle paylaşmanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:41 Kaynak: İHA
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