Talas'ta kahramanlık türküleri seslendirildi

Talas Belediyesi tarafından " Malazgirt'ten Dumlupınar'a, 30 Ağustos Zafer Bayramı" kutlamaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından konser verildi.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yamaç paraşütü alanındaki Kahramanlık Türküleri Konseri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Konser öncesi yamaç paraşütçüleri ile atlı okçuluk kulübü üyeleri gösteriler yaptı.
Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu belirtti.
Büyük devlet olmanın karşılığında büyük bedeller ödendiğine dikkati çeken Yalçın, bu bedeli öderken canlarını feda edenlere minnet borçlu olunduğunu kaydetti.
Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ise tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.
Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konser verdi.
Konserin ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sanatçılara çiçek takdim ederek teşekkür etti.