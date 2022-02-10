Talas'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor

Talas Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde etkili olan kar yağışıyla ekipler 10 tuzlama ve küreme bıçaklı kamyon, 3 greyder, 21 kepçe, 4 traktör, 2 damperli kamyon, 110 personelle kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi de sahadaki ekiplerin daha verimli ve etkin çalışma yürütmesini sağlıyor.

Belediyedeki merkezden kameralar aracılığıyla başta kırsal mahalleler olmak üzere önemli noktalar sürekli takip edilirken, gerektiği anda karla mücadele ekipleri o bölgeye yönlendiriliyor.