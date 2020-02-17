Talas'ta kar yığınları kaldırılıyor - Son Dakika
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Talas'ta kar yığınları kaldırılıyor

6 saat önce

Talas Belediyesi, kış çalışmaları kapsamında ilçe sınırları dahilindeki kar yığınlarını toplayarak hem çirkin görüntüyü ortadan kaldırıyor hem de yaya ve araç trafiğindeki muhtemel aksamaların önüne geçiyor.

Talas'ta kar yığınları kaldırılıyor, System.String[]

Talas Belediyesi, kış çalışmaları kapsamında ilçe sınırları dahilindeki kar yığınlarını toplayarak hem çirkin görüntüyü ortadan kaldırıyor hem de yaya ve araç trafiğindeki muhtemel aksamaların önüne geçiyor.


Yoğun kar yağışıyla birlikte sokak, cadde ve bulvarlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak yerine getiren Talas Belediyesi, şimdi de yol kenarları ve refüjler başta olmak üzere ilçenin değişik yerlerindeki kar yığınlarını temizliyor.


447 km.lik alan içerisinde 4 kamyon 7 pikap, 14 kepçe ve 105 kişilik bir ekiple kar temizleme çalışması yürüten Talas Belediyesi, hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde kaldırımlar, sokak araları ve yol kenarlarının yanı sıra okul bahçeleri, camiler ve sosyal tesisler gibi ortak kullanım alanlarının çevresini kar birikintilerinden arındırıyor. Ayrıca park ve bahçelerin içindeki yürüyüş yolları ile merdivenler de kardan temizleniyor. Kepçelerle toplanıp kamyonlara yüklenen kar yığınları, kırsal bölgelerdeki uygun alanlara boşaltılıyor.


Böylece hem çirkin görüntü ortadan kaldırılıyor hem de yaya ve araç trafiği akışkan hale getiriliyor.


VATANDAŞLAR MEMNUN


Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kış çalışmalarını değerlendiren vatandaşlar da gerek kar yağdığında gerekse de sonrasında yapılan çalışmaların kendilerini memnun ettiğini belirterek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
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