Talas'ta 'Kare Ülkesine Yolculuk' başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Talas'ta 'Kare Ülkesine Yolculuk' başlıyor - Son Dakika

Talas'ta 'Kare Ülkesine Yolculuk' başlıyor

6 saat önce

Talas Belediyesi Tiyatro Akademisi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için 'Kare Ülkesine Yolculuk' adlı oyunu sahneleyecek.

Talas'ta 'Kare Ülkesine Yolculuk' başlıyor, System.String[]

Talas Belediyesi Tiyatro Akademisi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için 'Kare Ülkesine Yolculuk' adlı oyunu sahneleyecek.


İlçede yaşayan çocukların yarıyıl tatiline renk katmak isteyen Talas Belediyesi, 25-26 Ocak tarihlerinde düzenleyeceği organizasyonla çocuklara keyifli saatler yaşatacak. Yönetmenliğini Erdal Çaylak'ın yaptığı 'Kare Ülkesine Yolculuk' adlı oyun, cumartesi günü iki seans halinde 12.00 ve 14.00'te ücretsiz olarak izlenebilecek.


'İkinci gün kırsal mahalleler davetli'


Belediye Konferans Salonu'nda sahnelenecek oyun, 26 Ocak Pazar günü ise Talas'ın kırsal mahallelerinde öğrenim gören çocuklar için tekrarlanacak. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:26 Kaynak: İHA
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