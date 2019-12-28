Talas'ta karla mücadele aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Talas'ta karla mücadele aralıksız sürüyor

6 saat önce

Talas Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Talas'ta karla mücadele aralıksız sürüyor, System.String[]

Talas Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Talas'ın kırsal mahallerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor.


Talas Belediyesi vatandaşların zorlu kış şartlarında mağdur olmamaları için çalışmalarına aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, karla mücadele çalışması kapsamında 2 vardiya ve 4 grup halinde, 69 personelle 24 saat boyunca çalışmalarını devam ettiriyor. Kışın etkisini göstermesiyle birlikte Talas'ın özellikle yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye kadar ulaştığı noktalarda ekipler, bir yandan kapanan yolları açık tutarken diğer yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımın rahat ve sorunsuz sağlanması için çalışmaların sürdüğü Talas'ta öncelikle ana yollar açılırken ara yollarda da nöbetçi ekipler hazır bulunduruluyor.


Mahsur kalan vatandaşlara anlık müdahale


Talas Belediyesi'ne bağlı karla mücadelede görevli nöbetçi ekipler bir yandan ulaşımın aksamaması için çalışırken diğer yandan da zaman zaman yollarda mahsur kalan araçlara iş makinaları yardımıyla müdahale ediyor.


Aylar öncesinden kış hazırlıklarını tamamlayan Talas Belediyesi, 8 adet tuzlamalı bıçaklı kamyon, 9 adet kepçe, 3 adet greyder, 3 adet traktör ile vatandaşlara hizmet veriyor. Vatandaşlar olası bir aksaklık durumunda yardım almak için Talas Belediyesi'nin 'Alo 153' veya 437 00 55 numaralı telefonunu arayabilir.


Talas Belediyesi bünyesinde görev yapan karla mücadele ekiplerine çalışmalar sırasında yaşanabilecek olası iş kazalarına karşı da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor. Bir yandan karla mücadele eden ekipler, çalışma öncesinde karşılaşılabilecek olumsuz durumlar içinde iş güvenliği eğitimi alıyor. İş Güvenliği Uzmanı Aylin Aygan tarafından verilen eğitimlerde, çalışmalar sırasında dikkat edilmesi gereken konular anlatılarak, personele yasal zorunluluk hakkında da bilgilendirme yapıldı. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
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