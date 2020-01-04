Talas'ta karla mücadele hız kesmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Talas'ta karla mücadele hız kesmiyor - Son Dakika

Talas'ta karla mücadele hız kesmiyor

6 saat önce

Talas Belediyesi karla mücadele ekipleri yeni yılın ilk günlerinde de yoğun kar yağışına karşın çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Talas'ta karla mücadele hız kesmiyor, System.String[]

Talas Belediyesi karla mücadele ekipleri yeni yılın ilk günlerinde de yoğun kar yağışına karşın çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle ekipler, kar kalınlığı 50 santimetreyi aşan Talas'ın kırsal mahallerinde yoğun mesai harcayarak kapalı köy yolu bırakmıyor.


Talas Belediyesi vatandaşların zorlu kış şartlarından etkilenmemeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, karla mücadele çalışması kapsamında 2 vardiya ve 4 grup halinde, 69 personelle 24 saat boyunca çalışmalarını devam ettiriyor. 2020 yılının ilk günlerinde de etkili olan kar yağışıyla birlikte Talas'ın özellikle yüksek kesimlerinde çalışmalar yoğunlaştı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği noktalarda ekipler, bir yandan kapanan yolları açık tutarken diğer yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımın rahat ve sorunsuz sağlanması için çalışmaların sürdüğü Talas'ta öncelikle ana yollar açılırken ara yollarda da nöbetçi ekipler hazır bulunduruluyor.


'500 ton tuz kullanıldı'


Talas Belediyesi'ne bağlı karla mücadelede görevli nöbetçi ekipler bir yandan yolları açarken diğer yandan da buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, şimdiye kadar 500 ton tuzu ulaşımın aksamaması için kullandı. Aylar öncesinden kış hazırlıklarını tamamlayan Talas Belediyesi, 8 adet tuzlamalı bıçaklı kamyon, 9 adet kepçe, 3 adet greyder, 3 adet traktör ile vatandaşlara hizmet veriyor.


Vatandaşlar olası bir aksaklık durumunda yardım almak için Talas Belediyesi'nin 'Alo 153' veya 437 00 55 numaralı telefonunu arayabilir. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
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