Talas'ta KDV indirimi denetlendi - Son Dakika

Talas Belediyesi ekipleri, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle marketler başta olmak üzere gıda ürünü satan iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası temel gıda ürünlerinde yapılan yüzde 7'lik KDV indirimi sonrası Talas Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerde KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı ile fahiş fiyat, gramaj ve etiket-kasa uyumu kontrol edildi.

Denetimlere, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök de katıldı.