Talas'ta kış uykusuna giren haşerata ilaçlama - Son Dakika

Talas'ta kış uykusuna giren haşerata ilaçlama

20.10.2020 11:54
Talas'ta kış uykusuna giren haşerata ilaçlama, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından kış döneminin yaklaşmasıyla birlikte yuvalarına çekilen sinek ve haşerata karşı ilaçlama yapıldı.

Talas Belediyesi tarafından kış döneminin yaklaşmasıyla birlikte yuvalarına çekilen sinek ve haşerata karşı ilaçlama yapıldı. Yerinde çözüm amaçlayan yöntem ile önümüzdeki yaz ayları için şimdiden tedbir alınmış oluyor.

Kış uykusuna çekilmeye başlayan sivrisinekler ve bunların yumurta bıraktığı alanlarda yapılan 'Larvasit Biyosidal İlaçlama' yöntemiyle yazın oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uygulama kapsamında metruk alanlar, mağaralar, çöp boşaltım alanları, gübrelikler, dere yatakları ve mazgallarda doğaya zarar vermeyen özel kimyasallarla ilaçlama gerçekleştiriliyor.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Talas Belediyesi'nin rahat ve huzurlu bir ortam oluşturmak için sürekli çalıştığına dikkat çekti.

Yapılan çalışmalardan dolayı sinek ve diğer haşerattan uzak bir yaz geçirdiklerini dile getiren vatandaşlar, önümüzdeki yaz içi şimdiden tedbir alınmasının çok önemli ve doğru bir yöntem olduğunu ifade etti. - KAYSERİ

Talas'ta kış uykusuna giren haşerata ilaçlama
Talas'ta kış uykusuna giren haşerata ilaçlama
Talas'ta kış uykusuna giren haşerata ilaçlama
Talas'ta kış uykusuna giren haşerata ilaçlama

Talas Belediyesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Talas'ta kış uykusuna giren haşerata ilaçlama - Son Dakika

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