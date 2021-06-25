Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

Talas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsam da kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili çalışmalar tamamlanarak söz konusu alanlar belirlendi.

Buna göre Talas'ta kurbanlık hayvan satışı yapılacak yer olarak Reşadiye Mahallesi eski stadyum belirlenirken kurban kesimleri için de Mevlana Mahallesi Anayurt Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba Pazarı kararlaştırıldı. Belirtilen yerlerin dışında kurban satışı ve kesimi yapılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca hem satış hem de kesim yerlerinde pandemi kurallarına göre hareket edilmesi için tedbirler alınacak ve titizlikle takip edilecek.

Öte yandan Reşadiye Mahallesindeki satış yerleri için başvurular da başladı. Buradan yer tahsisinde bulunmak isteyenlerin Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekiyor. - KAYSERİ