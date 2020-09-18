Talas'ta kuru fasulye hasadı yapıldı - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Alaybeyli'de düzenlenen kuru fasulye hasadına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in yanı sıra çiftçilerin katılımıyla düzenlenen hasat programında konuşan Talas Belediye Başkanı Yalçın, tarımsal kalkınmaya doğrudan destek verdiklerini belirtti.

Çiftçilere destek sağlamak amacıyla pandemi döneminden önce taş toplama makinesini hizmete sunduklarını hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Yine aynı şekilde koyun yıkama banyoluğu ile koyun yıkama işini çok pratik şekle dönüştürdük. Üstelik ette ve yünde yüzde 20'ye varan verim artışı sağladık. Bunlarla birlikte kompost gübre karıştırma makinesi, gübre dağıtma römorku ve anıza direkt ekim makinesini çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Bu tarım aletleriyle hem yakıtta hem de gübrede tasarruf sağladık. Böylece çiftçilerimizin en büyük gider kalemlerinden ikisinde maliyeti azalttık."

Başkan Yalçın, ayrıca mevsimlik tarım işçileri için "Tarım Anneleri Ev'leniyor" projesi hazırladıklarını, işçilere tuvaleti, banyosu, çamaşır makinesi, buzdolabı ve ocağı içerisinde toplam 32 konteyner alacaklarını aktardı.

Milletvekili Yıldız ise ilçenin kırsal alanlarında yapılan kuru fasulye hasatından mutluluk duyduğunu ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de dekarda 500 kilogram ürün aldıklarını belirtti.