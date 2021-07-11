Talas'ta kütüphane çalışma saatleri güncellendi - Son Dakika

Kayseri'de Talas Belediyesi'ne ait 7/24 Kütüphane ve Altıntepe Semt Kütüphanesi'nin çalışma saatleri güncellendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz Pazartesi gününden itibaren uygulanacak yeni çalışma programına göre öğrenciler ve araştırmacılar kütüphanelerden daha fazla yararlanma imkanı bulacak.

Daha önce pazar günleri hariç haftanın 6 günü hizmet veren 7/24 Kütüphane yeni mesai çizelgesine göre pazar günü dahil 7 gün boyunca hizmet verecek.

Ayrıca daha önce saat 20.00'ye kadar açık olan kütüphane bundan sonra 08.00-23.00 saatleri arasında açık olacak.

Altıntepe Semt Kütüphanesi de pazar günleri hariç 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet sunacak.