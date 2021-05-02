Talas'ta mezarlıkların bakım ve temizliği yapılıyor - Son Dakika

Talas Belediyesinde mezarlıkların temizliği, bakımı ve ilaçlaması yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde bulunan 41 mezarlıkta gerçekleştiren çalışmada yabani otlarla mücadele başta olmak üzere temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

4 ekip halinde yapılan çalışmalarda mezarlıklara yönelik kapsamlı bir faaliyet gerçekleştirildi.

Buna göre bir yandan herbisit yabancı ot ilaçlama yöntemiyle mezarlık içlerindeki yabani otlar ilaçlanırken diğer yandan mezarların etrafı düzenlenerek temizliği yapıldı.

Talas Belediyesi, şehit mezarlarına özel bir ilgiyle yaklaşıyor. Mezarların temizliğini titizlikle gerçekleştiren ekipler, mezar başlarında bulunan bayrakları da yenilemeyi ihmal etmiyor.