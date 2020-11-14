Talas'ta millet bahçesi sevinci - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokolü imzalanan millet bahçesiyle ilgili, "Kapı kapı gezip, Talaslılara bu müjdeyi vermek istiyorum" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Talas'a yapılacak olan millet bahçesinin protokol imzasının atıldığını söyledi. Yapımına başlanacak olan millet bahçesinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Yalçın, "İl Jandarma Komutanlığı 300 bin metrekarelik alanda konuşlanmış bulunuyor. Bunun 100 bin metrekaresi ağaçlandırılmış olarak ancak bunun ihtiyaç dışı bulunduğunu tespit ettiğimizde Jandarma Genel Komutanımızdan daha sonra da İçişleri Bakanımızdan 'burayı millet bahçesi yapalım' diye rica ettik. Bütün bu aşamalar da Mehmet Özhaseki bey ile ziyaretlerimiz birlikte oldu. 100 bin metrekarenin Talas Belediyesi'ne millet bahçesi olmak ve 15 bin metrekaresinde de 3 tane okul olmak üzere tahsisinin bugün Valimizin nezaretinde son protokol imzalarını tamamladık. Kayseri ve Talas adına çok mutluyum. Yani 100 bin metrekarelik bir alanın peyzajıyla, millet bahçesi olarak halkımıza kazandırılması hakikaten çok anlamlı bir iş oldu. Biraz fazla uğraştık, pandemi nedeniyle bazı sıkıntılar oldu ama önümüzdeki günlerde inşallah projesini de, fikir projesi olarak Türkiye çapında, ulusal manada bir yarışmaya açacağız ve o yarışmada en iyi projeyi de burada kullanacağız. Aynı zaman da Çevre Bakanımızla bizzat görüşmemden sonra, Çevre Bakanımız 2 milyon TL bize yatırım için hibe, 8 milyon TL'de iller bankası üzerinden uzun vadeli ödemek üzere kredi vermelerini talimat bulundular. Bu nedenle proje hazır olduğu zaman, yer hazır, paramız hazır çok şükür artık yapmamız için hiçbir neden yok. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kapı kapı gezip, Talaslılara bu müjdeyi vermek istiyorum" diyen Başkan Yalçın, "Jandarmanın bulunduğu yerin ne kadar anlamlı olduğunu anlatmaya gerek yok. Herkesin neredeyse uğrak yeri. Talas'ın göbeği sayılabilir. 80 bin nüfuslu Kayseri'nin en büyük mahallesinin de yanı başında. Aynı zaman da tarihi dokunun da yanı başında, mükemmel bir yer olacak. Kapı kapı gezip, Talaslılara bu müjdeyi vermek istiyorum. İnşallah bundan sonra da 50 bin metrekarelik alan Zincidere Göledinin etrafında, onu da yaptık mı 1 yıl içerisinde 150 bin metrekare çok büyük anlam ifade eder. Talas'ta ki kişi başına düşen yeşil olan alanı birden bire çok yükselecek. Çocuklarımız için de çok anlamlı gezi yerleri, eğitim parkurları büyüklerimiz için de aynı şekilde hobi uğraşlarının olduğu güzel 2 bahçeye kavuşmuş olacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ