Talas'ta Minik Eller Fideyle Buluştu

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Binali Yıldırım: Antalya ve Ankara'yı Kazandınız Bir Şey mi Dedik?

İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 25 Mayıs Cumartesi İl İl İftar Vakitleri

Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira