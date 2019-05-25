Son Dakika Haberleri: Talas'ta Minik Eller Fideyle Buluştu

Talas'ta Minik Eller Fideyle Buluştu

4 saat önce

Talas Belediyesinde, çocuklara tarımı ve doğayı sevdirmek için bir uygulama başlatılarak, kendilerine en sevdiği meyvelerden çilek fidesi hediye edildi.

Talas'ta Minik Eller Fideyle Buluştu, System.String[]
Talas Belediyesinde, çocuklara tarımı ve doğayı sevdirmek için bir uygulama başlatılarak, kendilerine en sevdiği meyvelerden çilek fidesi hediye edildi.

Osmanlı Kültür Evi önünde düzenlenen törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları, birim müdürleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Yalçın, ailelerine ve kendilerine çilek fidesi hediye etti. Fidelerin özel ambalajlarla hazırlandığı töreninde konuşan Başkan Yalçın, amaçlarının miniklerin organik tarım ve doğayla iç içe olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Başkan Yalçın, her bir kutu içerisinde 10 kök çilek fidesinin yer aldığını belirterek, "Talaslı vatandaşlarımıza yedi veren çilek fidesi hediye ettik. İnşallah bu yaz çilek vermeye başlayacak. Yedi veren ve çocuklarımızın çok sevdiği bir meyve olması nedeniyle önemli olduğunu düşündük. Bunların çocuklarımızla birlikte ve nasıl dikilmesi gerektiğini kutu üzerinde tarif ettik. Bu, güzel bir mutluluk. İnşallah bu uygulamamız devam edecek. Fidelerimizin çocuklarımızla buluşmasında emeği geçen personelimize ve bu duyarlılığa katkıda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bereketli olsun. İnşallah meyveler meydana geldiğinde hep birlikte tadına bakmayı ümit ediyorum" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:38 Kaynak: İHA
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