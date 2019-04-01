Talas'ta Mustafa Yalçın Kazandı
39 dakika önce
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yalçın kazandı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yalçın
kazandı.
Belediye Başkanlığında siyasi partilerin aldığı oy sayıları şu şekilde: Saadet Partisi
: 2241
BTP: 380
Vatan Partisi: 304 AK Parti
: 46.921 İYİ Parti
: 34.122 HDP
: 273 - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:17 Kaynak: İHA
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