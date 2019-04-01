Son Dakika Haberleri: Talas'ta Mustafa Yalçın Kazandı

Talas'ta Mustafa Yalçın Kazandı

39 dakika önce

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yalçın kazandı.

Talas'ta Mustafa Yalçın Kazandı, System.String[]
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yalçın kazandı.

Belediye Başkanlığında siyasi partilerin aldığı oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi: 2241

BTP: 380

Vatan Partisi: 304

AK Parti: 46.921

İYİ Parti: 34.122

HDP: 273 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:17 Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Politika
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