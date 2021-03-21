Talas'ta Nevruz bir başka güzel - Son Dakika

Talas'ta Nevruz bir başka kutlandı. Talas Belediyesi tarafından Nevruz etkinlikleri kapsamında üstü açık gezi otobüsüyle mehter eşliğinde ilçe genelinde kutlama yapıldı.

Baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı Talas'ta pandemi tedbirleri kapsamında farklı bir şekilde kutlandı. Talas Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile birlikte gezi otobüsüyle ilçe genelinde kutlama gerçekleştirdi.

Talas genelinde cadde ve sokaklarda dolaşarak ilçe sakinlerine farklı bir Pazar ve Nevruz yaşatan mehteranlı kutlama ekibi, vatandaşları büyük beğenisi topladı. Herkesin ilgiyle izlediği Nevruz kutlamalarına genç-yaşlı herkes balkonlarından ve bahçelerinden alkışlarla eşlik etti. - KAYSERİ