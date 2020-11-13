Uzaktan eğitimden yararlanamayan Talaslı öğrencilere armağan olarak Talas Belediyesi tarafından hazırlanan tabletler, düzenlenecek törenle teslim edilecek.
Yarın (14 Kasım Cumartesi) saat 13.00'te belediye hizmet binası önünde düzenlenecek törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Kayseri protokolünden çok sayıda ismin katılması bekleniyor.
Törende toplam bin adet tabletin teslimi yapılacak. - KAYSERİ
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Talas'ta öğrenciler tabletlerine kavuşuyor - Son Dakika