Talas'ta okullar yüzyüze eğitime hazır - Son Dakika

Talas Belediyesi yüz yüze eğitim öncesi okullara yönelik temizlik ve hijyen çalışmalarını tamamladı.

Pandemi tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte okulların da 6 eylülde eğitim-öğretime açılması kararı alınmıştı. Karar sonrası Talas Belediyesi de kolları sıvadı. Salgın başlangıcıyla okullarda aralıksız hijyen ve temizlik çalışmalarına devam eden belediye, yeni dönem öncesi de çalışmalarını tamamlayarak okulları eğitim öğretime hazırladı. 22 personel ve 5 araçtan oluşan 6 ekip halinde çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi, bir yandan okul içlerinde bulunan ve öğrencilerin temas edebileceği muhtemel noktaları özel dezenfektanlarla hijyenik hale getirilirken bir yandan da okul bahçelerinde otlarının biçilmesi dahil temizlik ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. - KAYSERİ