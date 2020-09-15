Talas'ta Osman-Nehire Akgöz Sağlık Ocağı'nın temeli atıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Mahallesi'nde hayırsever Osman Akgöz tarafından yaptırılacak Osman-Nehire Akgöz Sağlık Ocağı'nın temel atma törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, temel atma törenine Büyükkılıç'ın yanı sıra hayırsever Osman Akgöz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli ile davetliler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin en çok hayırseverleriyle anıldığını belirterek, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşıma konusunda birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Hayırseverlerle her gün yeni bir işe imza attıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Talas'ımız gelişiyor ve güzelleşiyor. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu gelişen ve güzelleşen bu bölgede ister istemez sağlık hizmetleri de çok önem arz ediyor. Doktor olarak bu süreçte en önemli alanın sağlık olduğu bilinciyle böyle bir alanda hayrını değerlendirmek isteyen değerli büyüğümüze ve kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli de Osman-Nehire Akgöz Sağlık Ocağı'nın Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sahabiye'de metruk binalar yıkıldı

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi alanı içerisinde kalan metruk binaların temizlenmesi yönündeki talimatının ardından ekipler bölgeyi temizledi.

Kimi zaman güvenlik açısından da risk oluşturan yapıların yıkılmasıyla kent estetiğini bozan durum ortadan kaldırılmış oldu.

Metruk binaların yıkımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına zabıta ve itfaiye ekipleri çevre güvenliğini sağladı.