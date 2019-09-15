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Talas'ta sonbahar asfaltı

53 dakika önce

Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt ekipleri, sonbaharın gelmesiyle beraber çalışmalarını sürdürüyor.

Talas'ta sonbahar asfaltı, System.String[]

Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt ekipleri, sonbaharın gelmesiyle beraber çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Akçakaya Mahallesi'ni Şehit Komandolar Caddesi'ne bağlayan yolun altyapısını yenileyip genişleterek asfaltını serdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, asırlık medeniyetlerin üzerinden geçtiği yolları modern hale getirdiklerini söyledi.


İpek ve baharat yollarının üzerinde yer alan Talas'ın eski ticaret yollarının beşiğinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Başkan Mustafa Yalçın, "Asırların eskitemediği ancak günümüz şartlarına uygun hale getirilen yolları hem genişletiyor, hem de altyapısını tamamladıktan sonra asfaltlayarak vatandaşımızın kullanımına sunuyoruz. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini göz önüne alarak kaliteli bir biçimde sunuyoruz. Akçakaya Mahallesi'ni Reşadiye, Zincidere ve Başakpınar hattına bağlayan 600 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki Gelincik Sokağı'nı 500 ton asfalt kullanarak tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Bir taraftan kırsal mahallelerdeki hizmet seferberliği devam ederken aynı zamanda merkezde de ihtiyaç duyulan yollarda asfalt çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Mustafa Yalçın, "Sabahın erken saatlerinde başladığımız hizmet maratonumuzu Talas halkının konforu için zaman ve mesai kavramı gözetmeksizin aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Akçakaya, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:56 Kaynak: İHA
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