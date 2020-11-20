Talas'ta sonbahar temizliği - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından kış öncesi genel temizlik çalışması başlatıldı. İlçe genelinde yürütülen çalışmayla tüm cadde ve sokaklarda detaylı temizlik yapılıyor.

Talas Belediyesi temizlik ekipleri tarafından rutin temizlik çalışmalarını dışında ilçe genelinde başlatılan sonbahar temizliğiyle kışa hazırlık yapılıyor. 15 araç ve 112 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda kurumuş otlardan, bağ-bahçe hafriyatlarına, konteynerlerin yıkanması ve dezenfeksiyonundan sokakların temizlenmesine kadar kapsamlı bir faaliyet yürütülüyor. Ayrıca arazi tesviye ve temizliğinin yanı sıra kırsal mahallelerde de temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda 5 süpürge aracı, 2 arazöz, 1 konteyner yıkama aracı, 1 kepçe, 1 kamyon, 1 greyder ve 4 kamyonetten oluşan bir ekip hizmet veriyor. Projede ayrıca 112 kişilik personelden oluşan bir ekip de görev alıyor. - KAYSERİ