Talas'ta vezneler açık

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemeleri için bu hafta ve gelecek hafta sonu veznelerin mesai yapacağını söyledi. Başkan Yalçın, vatandaşların yoğunluk yaşamamaları adına ödemelerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.



Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödeme süresinin 2 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini ifade eden Başkan Yalçın, vatandaşların o tarihten önce vergilerini ödemelerinin gecikme zammına uğramamaları adına menfaatlerine olacağını kaydetti.



Başkan Yalçın, vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla veznelerin hafta sonları 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacağını ifade ederek, "Veznelerimiz ve Emlak Servisimiz, 20 Kasım Çarşamba gününden başlayarak 2 Aralık'a kadar hafta içi saat 19.00'a kadar mesai yapacak. Ayrıca 23-24 Kasım ve 30 Kasım-1 Aralık tarihlerine denk gelen cumartesi-pazar günleri de açık olacak" dedi.



'Belediyeye gelmeden de ödenebilir'



Başkan Yalçın, vatandaşların belediyeye gelmeden de ödemelerini yapabileceklerini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız vergilerini www.talas.bel.tr adresinden, 234101 no.lu posta çeki hesabından, kredi kartlarından ve e-devlet üzerinden ödeyebilirler" ifadelerini kullandı.



Son olarak da vergilerin vatandaşlara hizmet olarak geri döndüğüne dikkat çeken Başkan Yalçın, vergisini zamanında ödeyerek, hizmet ve yatırımlara katkı sağlayan vatandaşlara da teşekkür etti. - KAYSERİ