Talas'ta yatırımlara 14 milyon liralık yeni kaynak - Son Dakika

Talas'ta yatırımlara 14 milyon liralık yeni kaynak

17.03.2021 16:28
Talas'ta yatırımlara 14 milyon liralık yeni kaynak, System.String[]

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 3 parça taşınmaz, düzenlenen açık artırma ihale ile satıldı.

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 3 parça taşınmaz, düzenlenen açık artırma ihale ile satıldı. Talas Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanacağı arsa satışından 14 milyon 120 bin lira gelir elde edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihale öncesi yaptığı kısa değerlendirmede katılımcılara teşekkür ederek, "Belediyeler, gayrimenkulleri paraya dönüştürüp hizmet ve yatırım için kullanılırlar. Satışa çıkardığımız bu taşınmazlar da ilçemizde yatırıma dönüşecek. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra taşınmazların satışına geçildi. Kıyasıya pazarlığın yaşandığı ilk ihalede Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi Erkan Apartmanı karşısındaki bin 572 metrekare büyüklüğündeki konut parseli satışa sunuldu. 5 milyon 500 bin lira muhammen bedelli ihaleyi, 6 milyon liralık teklifi ile Mehmet ve Hakan Ülker ortaklığı kazandı. Yapılan bir diğer ihalede ise Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi ile Heves Caddesi'nin kesiştiği bölgedeki bin 673 metrekare büyüklüğündeki ticaret parselinin satışı gerçekleşti. 3 milyon 400 bin lira muhammen bedelli ihaleyi 5 milyon 700 bin liralık teklifi ile Mustafa Sert elde etti. Günün satışı gerçekleştirilen son gayrimenkulü ise Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı KASKİ su deposu güneyi 1855 ada 4 parseldeki özel anaokulu parseli oldu. 1 milyon 100 bin lira muhammen bedelli ihalede Mehmet Fatih Sert, 2 milyon 420 bin liralık teklifi ile bin 889 metrekarelik arsanın sahibi oldu.

Öte yandan bugün satışa çıkartılan 6 villa parseli, 8 daire ve 1 konut parseli, yeterli katılımcı olmadığı için 15 gün süreyle pazarlığa bırakıldı. İstekliler, önümüzdeki hafta Çarşamba günü saat 14.00'te ihaleye katılarak pazarlığa bırakılan gayrimenkuller için teklif verebilecek. - KAYSERİ

Talas'ta yatırımlara 14 milyon liralık yeni kaynak
Talas'ta yatırımlara 14 milyon liralık yeni kaynak
Talas'ta yatırımlara 14 milyon liralık yeni kaynak

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Yatırım, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Talas'ta yatırımlara 14 milyon liralık yeni kaynak - Son Dakika


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