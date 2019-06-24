Son Dakika Haberleri: Talas'ta yaya çizgisi ve 'Önce Yaya' çalışması
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Talas'ta yaya çizgisi ve 'Önce Yaya' çalışması

1 saat önce

Talas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce ilçenin kavşak ve yaya geçitlerinde yeni çizgi ve çizgi yenileme çalışması başladı.

Talas'ta yaya çizgisi ve 'Önce Yaya' çalışması, System.String[]
Talas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce ilçenin kavşak ve yaya geçitlerinde yeni çizgi ve çizgi yenileme çalışması başladı. Yapılan çalışmalarda ayrıca yaya geçitlerine "önce yaya" yazısı da yazılıyor.

Hızla gelişen ve büyüyen Talas'ta araç ve yaya trafiğini kaliteli ve konforlu hale getirme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanan yollarda ve diğer yollardaki yaya geçitlerinin çizgi ve çizgi yenilemeleri gerçekleştiriyor. Ulaşımın ağının sürekli genişlediği ilçede yayalara da ayrı önem veriliyor. İlçenin kavşaklarındaki ve diğer noktalarındaki yaya geçit çizgileri ile çizgileri eskiyen geçitler de yenileniyor. Ayrıca cadde ve sokakların yol çizgileri de çiziliyor. Ekiplerin çalışmalarıyla Talas'ta yollar hem yaya, hem de araç trafiğinde kaliteli şekilde hizmet veriyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
Talas Belediyesi, Talas, Güncel
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