Son Dakika Haberleri: Talas'ta yaz akşamları 'Sinema Günleri' ile geçti
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Talas'ta yaz akşamları 'Sinema Günleri' ile geçti

1 saat önce

Talas Belediyesi tarafından yaz boyu düzenlenen 'Açık Hava Sinema Günleri' vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Talas'ta yaz akşamları 'Sinema Günleri' ile geçti, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından yaz boyu düzenlenen 'Açık Hava Sinema Günleri' vatandaşların büyük beğenisini topladı.


Bir zamanların vazgeçilmez eğlencesi olan ancak zamanla televizyona yenik düşen açık hava sinemasını yeniden sosyal hayata kazandıran Talas Belediyesi, Temmuz ayı başından itibaren Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerini vatandaşlarla buluşturdu.


Tatlı Dillim, Mavi Boncuk, Neşeli Günler, Ezo Gelin, Bizim Aile, Senede Birgün, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Güle Güle gibi efsane filmlerin yayınlandığı sinema günlerinde vatandaşlar çay ve çekirdek eşliğinde keyifli akşamlar yaşadı.


Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda kurulan dev ekrandaki gösterimleri ailesiyle birlikte izleyen pek çok Talaslı, hem nostalji yaşadı hem de sıcak yaz akşamlarını farklı bir şekilde değerlendirmiş oldu.


VATANDAŞLAR MEMNUN


Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, "Sinemamızın unutulmaz filmlerini burada izlemek çok keyifli. Hava farklı, ortam farklı, film farklı, çok daha güzel oluyor. Güzel bir anı. Bunu düşünenlere çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz güzel işler yapıyor. Önceden böyle bir şey yoktu. Kayseri için güzel bir etkinlik. İnsanları birbirine yakınlaştırıyor." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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