Talas'ta yaz kış asfalt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Talas'ta yaz kış asfalt - Son Dakika

Talas'ta yaz kış asfalt

6 saat önce

Talas Belediyesi ekipleri asfalt sezonu olarak bilinen yaz mevsimin dışında kışın da asfalt sermeye devam ediyor.

Talas'ta yaz kış asfalt, System.String[]

Talas Belediyesi ekipleri asfalt sezonu olarak bilinen yaz mevsimin dışında kışın da asfalt sermeye devam ediyor. Ekipler, kış şartlarında kar ve buzlanma nedeniyle bozulan noktalarda soğuk asfalt yaması yapıyor.


Talas'ta kış aylarında da asfalt serimi durmuyor. Talas Belediyesi asfalt üretim tesisinin yaz mevsiminin ardından sıcak asfalt üretimine ara vermesiyle birlikte ilçede asfalt serimi soğuk uygulamayla sürüyor.


Kış şartlarında yollarda meydana gelen bozulmalar ve çukurlar soğuk asfaltla tamir ediliyor. Kar ve yağmur altında dahi serilebilen soğuk asfaltla Talas'ta ulaşım her mevsim aksamadan sürüyor. Altyapı kuruluşlarının çalışmalarına bağlı olarak yapılan tamirlerde de uygulanabilen soğuk asfalt ile merkez ve kırsaldaki mahallelerde ulaşımdaki konfor azalmıyor.


Uygulaması oldukça kolay olan soğuk asfalt, 25'er kiloluk torbalar halinde tutuluyor. Uygulanmak istenen bölgenin kesilmesi ve bozuk kısmının çıkarılmasıyla birlikte zemine seriliyor. Ardından silindir yardımıyla sıkılaştırılarak asfalt serimi tamamlanıyor. Şu ana kadar Talas'ta 70 ton soğuk asfalt uygulaması yapıldı. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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