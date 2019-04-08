Talas'ta Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı

Talas Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından yeni dönem ilk toplantısını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirdi.

Talas Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından yeni dönem ilk toplantısını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirdi.



Meclis salonundaki toplantıda Başkan Yalçın yeni meclis üyeleriyle tek tek tokalaşarak hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ardından konuşan Başkan Yalçın, seçimin artık geride kaldığını şimdi hizmetin zamanı olduğunu belirterek, "Kısmet olursa beş yıl boyunca Talas'a hizmet edeceğiz. Talas'a hizmet etmek hakikaten çok özel. İnşallah huzur içinde başarılı bir şekilde görevimizi tamamlarsak ne mutlu bize. Meclis belediyenin omurgasıdır. Ne kadar emek verir, işi ciddiyetle tutarsak o kadar başarılı oluruz. Meclisimizin üyeleri hakikaten alanında başarılı isimlerden oluşuyor. Bundan dolayı hem mutlu hem de onurluyum." diye konuştu.



Yönetmelik gereği en genç meclis üyesi olan Suat Erdoğan ve Ufuk Gökdemir katipliğe getirildi. Ardından Nisan ayı meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunuşuyla başladı. Toplantıda gündemdeki 15 madde görüşülerek karara bağlandı.



Karara bağlanan maddelerdeki seçimlere göre komisyonlar ve encümen üyelikleri şu şekilde oluştu:



Meclis Başkanvekilliği: Ragıp Dost, İbrahim Ata; Meclis Katibi: Murat İlhan, Suat Erdoğan. Encümen Üyeliği: Ümit Dilci, Cumhur Yıldız, Ömer Uğurlu. İmar Bayındırlık Komisyonu: Hami Türkyar, Çağrı Daşan, Müjdat Yılmaz, Mustafa Özaşır. Plan Bütçe Komisyonu: Ragıp Dost, Yüksel Sungur, Alaaddin Canıpek, Hasan Özsoy. Gençlik Kadın ve Aile Komisyonu: Emine Timoçin, Kerem Özden, Duygu İnce, Berrin Özen. Ticaret ve Sanayi Komisyonu: Zafer Pamuk, İbrahim Ata, Aytaç Kırmızıtaş, Mustafa Çalıksoy. Eğitim Spor ve Sağlık Komisyonu: Musa Soykarcı, Orhan Say, Paşa Önal, Selçuk Çağan. Çevre Kültür ve Turizm Komisyonu: Aytaç Kırmızıtaş, Ömer Uğurlu, İbrahim Ata, Menduh Bektemir. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyeliğine: Ömer Uğurlu. Tarihi Kentler Birliği Üyeliğine: Murat İlhan.



Ayrıca mecliste 2018 yılı faaliyet raporu ve Sosyal Denge Sözleşmesi için yetki verilmesi onaylandı. - KAYSERİ

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