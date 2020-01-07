Talas'ta yol güvenliği için kar direkleri - Son Dakika
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Talas'ta yol güvenliği için kar direkleri

6 saat önce

Talas Belediyesi soğuk ve kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için yol kenarlarına istikamet görmeyi kolaylaştırıcı kar direği dikmeye başladı.

Talas'ta yol güvenliği için kar direkleri, System.String[]

Talas Belediyesi soğuk ve kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için yol kenarlarına istikamet görmeyi kolaylaştırıcı kar direği dikmeye başladı.


Karla mücadelede 2 vardiya ve 4 grup olarak, 69 personelle 24 saat çalışan Talas Belediyesi, bir yandan da çevrenin karla kaplandığı arazideki yollarda istikamet belirlemek için işaretleme çalışması yürütüyor. Özellikle Talas'ın yüksek rakımlı kırsal mahallelerinde yapılan çalışmalarla yolların her iki yanına belirli aralıklarla 3'er metre uzunluğunda beyaz, kırmızı ve siyah renklerden oluşan fosforlu direkler dikiliyor. Talas Belediyesi ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda araçlarıyla seyahat eden vatandaşların yoldan çıkmaları engellenmiş oluyor. Bu direkler sayesinde ayrıca karla mücadele çalışması yapan ekipler yolu daha net olarak belirlemiş oluyor.


Direklerin Talas Belediyesince hazırlandığı, montaj işleminin ise Karayolları ekiplerince gerçekleştiği çalışmada 1000 adet direk dikilerek hem sürücüler için hem de karla mücadele ekipleri için yol güvenliği sağlanmış oldu. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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