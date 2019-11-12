Son Dakika Haberleri: Talas'ta zabıta fırın denetiminde
Son Dakika Güncel Talas'ta zabıta fırın denetiminde

Talas'ta zabıta fırın denetiminde

6 saat önce

Talas Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçedeki fırın ve unlu mamül satan işletmelerde denetim yapıldı.

Talas'ta zabıta fırın denetiminde, System.String[]

Talas Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçedeki fırın ve unlu mamül satan işletmelerde denetim yapıldı. Ekmeklerin gramajlarını kontrol eden ekipler, hijyen standartlarına uygunlukla ilgili incelemelerde bulundu.


İşletmelerde hijyen, gramaj ve ambalaj gibi konuların üzerinde durulduğu denetlemede zabıta ekipleri, ruhsat ve evrak kontrolleri de gerçekleştirdi. İlçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik yapılan denetimlerde ilk olarak imalathaneler başta olmak üzere malzeme depoları ve araç gereç gibi çeşitli alanlarda denetim yapıldı.


Çalışanların temizlik ve hijyene gösterdiği önemin de dikkate alındığı incelemeler sonunda şartlara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti Orhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 15:35:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talas'ta zabıta fırın denetiminde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]