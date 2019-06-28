Talas'ta zabıtadan market ve pazar denetimi
55 dakika önce
Talas Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için periyodik gıda denetimlerini sürdürüyor.
Talas Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için periyodik gıda denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler planlanan takvime göre yaptıkları çalışmalarda Ramazan ayının ardından marketlerde yerli ürün etiketlerini, fiyatları ve paketlerde yer alan ağırlıkların kasadaki karşılaştırmalarını kontrol etti.
Vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi için önem verilen kontrollerde ekmekten makarnaya, çay ve meyve suyundan süt ve et ürünlerine kadar her türden gıda maddeleri incelendi. Yapılan incelemelerde uygunsuzluk tespit edilmeyen işyerlerine hassasiyetleri için teşekkür edildi. Zabıta
ekipleri, marketlerin dışında ayrıca pazar yerlerinde de incelemelerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde mahalle pazarlarında satılan ürünlerin denetimleri yapıldı. - KAYSERİ
Canan Kaftancıoğlu'nun davası 18 Temmuz'a ertelendi
Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi
Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı
Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı: Prensiplerden vazgeçilmemesi için talimatım var