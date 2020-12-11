Talas'tan çiftçilere uzaktan eğitim - Son Dakika

Talas'tan çiftçilere uzaktan eğitim

11.12.2020 13:24
Talas'tan çiftçilere uzaktan eğitim, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere yönelik uzaktan eğitim programı gerçekleştirilecek.

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere yönelik uzaktan eğitim programı gerçekleştirilecek.

Talas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek eğitimle, üreticiler kış dönemindeki boş zamanlarını değerlendirmiş olacak.

ERÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Konca tarafından verilecek olan "Hayvan Bakım, Besleme ve Rasyon Hazırlama" eğitimi 15 Aralık Salı günü saat 16.00'da yapılacak. Eğitim programına ilk etapta 21 üretici katılacak. Bundan sonraki eğitimlere katılmak isteyen çiftçiler Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne veya kendi muhtarlıklarına başvurmaları yeterli olacak.

Bu eğitim programının yanında üreticilerin talep ettikleri diğer tarımsal konularda da eğitimler verilerek danışmanlık hizmeti devam edecek. - KAYSERİ

Talas'tan çiftçilere uzaktan eğitim

Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Talas Belediyesi, Seyrani, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Talas'tan çiftçilere uzaktan eğitim - Son Dakika


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