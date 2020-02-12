Talas'tan 'En Sevgiliye' Özel Program - Son Dakika
Son Dakika Güncel Talas'tan 'En Sevgiliye' Özel Program - Son Dakika

Talas'tan 'En Sevgiliye' Özel Program

6 saat önce

Talas Belediyesi, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) anlatılacağı önemli bir etkinliğe imza atacak.

Talas'tan 'En Sevgiliye' Özel Program, System.String[]

Talas Belediyesi, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) anlatılacağı önemli bir etkinliğe imza atacak. Bu kapsamda, 'Muhammed (s.a.v) Aşkına' konulu söyleşi ve tasavvuf müziği konseri gerçekleştirilecek.


Talas Belediyesi ve Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi işbirliği ile 14 Şubat Cuma günü düzenlenecek etkinlikte Prof. Dr. Nurullah Genç, sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatından kesitler sunacak. Tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden Mustafa Demirci de seslendireceği ilahilerle programa katılanlara duygu dolu anlar yaşatacak.


Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak ve ücretsiz olarak takip edilebilecek etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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