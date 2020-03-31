Son Dakika › Güncel › Talas'tan 'evde kal' çağrısına uyanlara telefonla psikolojik destek - Son Dakika
Talas'tan "evde kal" çağrısına uyanlara telefonla psikolojik destek
6 saat önce
Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.
Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte başlatılan "Evde Kal" kampanyasıyla uzun süre kapalı alanda kalan vatandaşlara, oluşabilecek psikolojik sorunlara karşı destek sağlanıyor.
Talas Belediyesi uzman psikologları tarafından ücretsiz olarak sunulan hizmette vatandaşlara telefonla ücretsiz psikolojik danışmanlık yapılıyor. Bu çerçevede kapalı alanda uzun süre kalmanın getireceği ruhsal sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 0352 503 12 51 numaralı telefonu arayabilecekler.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:30 Kaynak: AA
Son Dakika Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Uyarıya rağmen bankta oturunca 392 lira ceza yazıldı, görüntüleyince gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı