Talas'tan Filistin'e destek - Son Dakika

İsrail'in Kudüs ve Gazze'de gerçekleştirdiği katliama tepkiler sürüyor. Bu kapsamda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın öncülüğünde Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda bir program düzenlendi. Talas Belediyesi, Türk Kızılayı Talas Şubesi ve Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar kınandı, Filistin'e destek açıklamaları yapıldı.

Açılan dev Türk ve Filistin bayrakları önünde konuşan Başkan Yalçın, Türk Milletinin kendine özgü güzellikle dünyanın her tarafındaki mazlumların acısını içinde hissettiğini ifade ederek, "Bugün burada İsrail'in Filistin'e yaptığı zulme karşı ses vermek üzere toplandık. İsrail, çaresiz, silahsız gariban çocukları, yaşlıları Mescidi Aksa'nın avlusunda şehit ediyor. Gazze'de dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. Burada iki yeri protesto ediyoruz; biri İsrail diğeri de duyarsız kalan Arap ülkeleri. Filistin'deki kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası düzenlendi ben de 5 bin TL katkıda bulunuyorum." diye konuştu.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fevzi Konaç ise, İsrail saldırılarını kınayıp Filistin'deki mazlumlar için bugün bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade ederek, destek veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel de kampanyayı desteklediklerini anlatarak bir aylık emekli maaşını bağışladığını ifade etti. - KAYSERİ