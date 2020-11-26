Talas Belediyesi'nden şehit yakınları ve gazilere yönelik psikososyal destek uygulaması - Son Dakika

Talas Belediyesi, ilçede yaşayan şehit yakınları ve gazilere yönelik psikososyal destek uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklama göre, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan, bu nedenle psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan şehit yakınları ile gaziler için başlatılan uygulamayla psikolog ve sosyologlar eşliğinde programlar düzenleniyor.

Şehit yakınları ve gazileri pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmayı hedefleyen uygulama, Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyor.

Uygulama kapsamında 141 aile ziyaret edilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yardımcısı Cüneyt Dalgıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın şehit yakınları ve gazilere ayrı bir önem verdiğini belirtti.